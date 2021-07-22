〈台股盤中〉鴻海、聯電填息行情帶動 電子資金歸隊大漲200點

台股今 (22) 日在資金重返電子，鴻海、聯電填息行情帶動，加上金控雙雄助攻，早盤大漲 200 點，力拚站回 5 日線，但隨著航運三雄、鋼鐵股走弱，午盤前漲點一度收斂至百點，今日預估量 6100 億元。

觀察今日權值股表現，電子股明顯回溫，台積電漲逾 1% 穩定軍心，鴻海開盤不到 40 分鐘完成填息，漲逾 3%，聯電開盤跳空秒填息，盤中大漲 5%，大立光也漲約 2%，成為今日大盤走揚的關鍵推手。

其餘電子權值方面，IC 設計指標聯發科持穩上漲，聯詠漲逾 4%，股王矽力 - KY 漲 3% 左右；ABF 載板三雄攻勢在起，景碩漲逾半根漲停板，欣興及南電也有 3-4% 漲幅；面板雙虎群創漲逾 5%、友達也漲 3%；記憶體相關的南亞科、華邦電，以及被動元件相關的華新科、國巨等也全面勁揚。

傳產股中，台塑四寶溫和上漲，億豐、遠東新也走揚，但貨櫃海運三雄持續走弱，長榮、陽明盤中被打到雙雙跌停，萬海也重挫近 9%；鋼鐵股也成重災區，雖然中鋼力守不跌，但其餘指標如中鴻、大成鋼雙雙重挫，燁輝也跌 6%，族群表現依舊弱勢。

另外，金控雙雄富邦金、國泰金雙雙上漲 2-3%，帶動新光金、華南金、台新金，以及上海商銀、中壽等金融股上攻，成為大盤上漲另一動能。