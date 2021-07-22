【日盛投顧】指數尚須回至5日均線之上

◆盤勢分析

1. 台股反彈後震盪，尾盤雖然拉抬，但仍處於 5 日 (17,648 點)、10 日(17,744 點)、月線(17,744 點) 之下，最終以上漲 113.54 點作收，漲幅 0.65%，收在 17,572.33 點，成交金額為 5,878.97 億元。三大法人合計買超 379.48 億元，外資買超 356.68 億元、投信買超 16.55 億元、自營商買超 6.25 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢需量價同步，方能轉佳。

（2）、均線：短線支撐下移至季線 (17,151 點) 附近，壓力為 07/15 高點約 18,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，缺口收斂，短線震盪格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.5%，收在 221.05 點。支撐月線 (約 216.9 點) 附近，壓力為 225 點附近，KD 交叉向下，缺口收斂，短線震盪格局。

4. 觀盤重點：台股目前失守月線，週四雖有強勁反彈，但 5 日均線尚未站回，因此未見明顯止跌跡象，後勢可觀察若站回 5 日線之上，持股比重拉升至 5 成水準，若未見跡象則維持 5 成以下持股水位操作，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、LED、PCB 等。

記憶體、IC 設計、矽晶圓、ABF 載板等強勁

1. 記憶體：利基型記憶體產品供不應求，其他記憶體產品需求強勁，帶動族群股價走升，個股如 3006 晶豪科、3260 威剛、4967 十詮、2408 南亞科等。

2.IC 設計：微控制器 (MCU) 漲價效應，使 4919 新唐、6494 九齊、6202 盛群、5471 松翰營運受惠，驅動 IC 市場供需緊俏，產品價格上揚，相關個股如 8016 矽創、3034 聯詠將挹注獲利。

3. 矽晶圓：第三代半導體搶攻車用市場，成長爆發性可期，相關個股如 3016 嘉晶、3707 漢磊、6182 合晶、5483 中美晶等股價齊揚。

4.ABF 載板：載板拉貨強勁且供不應求，價格持續上揚，第三季營運可望延續好成績，關個股如 3189 景碩、8046 南電、3037 欣興等股價強於大盤走勢。