蘇揆拍板 民生用電1000度以下 7月取消夏月電價

行政院長蘇貞昌今 (22) 日在院會上拍板通過「7 月暫緩實施住宅夏月電價」方案，民生用電在 1000 度以下將取消夏月電價收費，超過 1000 度的大戶才會適用，商業服務業、農業則布維持 5 至 7 月減免措施。

蘇貞昌表示，由於全國三級警戒期間，許多民眾配合防疫、減少外出，大人居家辦公、小孩居家學習，家長在家照顧幼童，長時間待在家裡，導致用電量比以往大增，為了減少疫情對民眾生活的衝擊，行政院上月已經宣布 6 月家庭用戶民生用電不實施夏月電價。

因為三級警戒已經延長至 7 月 26 日，民眾居家防疫的用電負擔仍有所增加，政府有聽到民意反映，因此，蘇揆早已請經濟部、台電評估，在考量不增加用電負載，合理減輕負擔的原則下，依循同樣的機制，來審酌持續暫緩實施夏月電價的可行方案。

經濟部今天在院會中提出的「7 月暫緩實施住宅夏月電價」方案，1000 度以下用電量的用戶，將以非夏月電價來收費，超過 1000 度的用戶維持夏月電價收費。

蘇揆表示，雖然台電會因此減收，但為了因應人民因防疫增加的電費負擔，對用電大戶仍可達到以價制量、鼓勵節電的效果，同時統一計費標準兼顧公平性，有利執行避免糾紛。

至於商業服務業、農業電價的減免方案，政院上個月已經宣布維持 5-7 月期間減免措施，不受此次政策的影響，蘇揆呼籲，電得來不易，大家要共同努力節約用電。