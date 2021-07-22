7月用電1000度以下取消夏月電價 台電估再吸收19億元

政院今 (22) 日拍板 7 月將繼續暫緩實施夏月電價，對此，台電表示，在考量減少用戶負擔、力促用戶節電等兩大目標下，7 月住宅用電將以全月用電度數 1000 度來劃分，1000 度以下不實施非夏月電價，超過則維持夏月電價計費，預計將約有 1000 萬用戶受惠，台電則將自行吸收約 19 億元電費。

由於今年 6 月已暫緩實施夏月電價，根據台電估算，加計 6 月自行吸收的 61 億元，累計已自行吸收約 80 億元電費。

台電指出，若一住宅用戶 7 月全月用電量為 1200 度，如採取夏月電價制度，應繳電費約 5200 元，但經調整，用電量 1000 度以下部分改採取非夏月電價，逾 1000 度部分才採取夏月電價計費，預計電費將調整為 4600 元，減少約 600 元。

台電表示，7 月用電量超過 1000 度部分仍適用夏月電價，但針對庇護工場、立案社福機構、護理之家、使用維生輔具身障家庭等，7 月全部用電均將按非夏月電價收費，估計共約 1.3 萬戶受惠。

另一方面，台電指出，由於 7 月延續非夏月電價，仍需修改電價計費程式，且時序已進入 7 月下旬，部分電費帳單已陸續寄出，若用戶 7 月電費仍依夏月電價費率計收，台電將自動重新計算，差額於次期電費退還，強調不影響民眾權益。

面對疫情衝擊民眾生活，台電表示，希望暫緩夏月電價措施能減輕用戶負擔，共度疫情難關，同時也呼籲，台灣能源有 98% 仰賴進口，盼全民共同節約用電。