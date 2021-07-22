台股觸及萬八 台股基金績效近19%跑贏大盤

台股攻上「萬八」後「近高情怯」，指數明顯高檔震盪，保德信投信指出，今年來台股強彈 18.51%，在全球主要指數中名列前茅，根據 Lipper 統計，投信發行的 19 檔台股平衡型基金，今年來平均績效達 18.94%，漲幅超越加權指數同期 18.51% 的表現。

進一步來看，7 月以來台股波動幅度加劇，導致大盤下跌 1.67%，相較之下，同期間台股平衡型基金不跌反漲 0.39%，明顯展現平衡型基金跟漲抗跌的特性。

保德信投信指出，隨著漲幅攀升，股市波動度也大幅增加，透過台股平衡型基金參與市場，除能持續跟隨台股下半年的多頭行情，加上有債券部位保護，若遇到指數波動，更能展現抗震功力。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，儘管近月來台股融資增速與當沖占比持續上升，加深股價波動度，加上指數來到整數大關，在心理關卡的影響下，使得逢高調節資金出籠。

但隨著下半年的零售商耶誕購物備貨潮，可望為傳統產業提供有力支撐，目前電子股成交量比重偏低的現象，預期在進入季節性旺季後，電子股將迎接補漲行情，反映在指數走勢上，將呈現區間震盪走高態勢，由多頭持續領軍上攻。

廖炳焜指出，各國疫情近期出現反覆，不過隨著全球疫苗供需失衡問題可望獲得紓解，屆時全球經濟復甦力道將更為一致，在全世界終端需求持續上升，特別是美歐等國家的需求持續成長，有利於帶動台灣各產業輪動加速。

根據統計，隨企業獲利力能力持續獲得上修，有機會推升全年台股企業獲利率以高達 54% 的年增速擴張，對於台股多頭而言不啻為一大推升動力。

廖炳焜說，全球經濟強力彈升加速台股各產業輪動，各產業的硬實力成為扮演全球經濟復甦成敗的核心角色，而高競爭力的台灣晶圓代工產業，能持續強化外銷暢旺力道。

整體而言，儘管疫情升溫現象短暫影響內需消費，然國內疫苗接種率穩定上升，將加速內需市場重回正軌，在外銷助攻下，預料將有利台股再攀高峰。