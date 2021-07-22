三大法人聯手買超379億元 外資大手筆回補357億元終止連4賣

台股今 (22) 日收 17572.33 點，上漲 113.54 點或 0.65%，成交金額 5844.68 億元，較昨日略減，三大法人聯手買超 379.48 億元，其中，外資大買 356.93 億元，終止連 4 賣。

除了外資外，投信今日買超 16.54 億元，也終結連 6 賣；自營商則買超 6.25 億元，終止連 4 賣，整體來看，三大法人由過去連續 4 個交易日賣超，在今日轉為買超。

觀察今日資金動向，明顯由之前的人氣指標航運及鋼鐵轉進電子股，包含今日除息的鴻海、聯電以及中美晶，都完成填息，台積電也在資金簇擁下，收復季線，其餘如 ABF 載板三雄、面板雙虎，被動元件及記憶體等，也都是今日強勢指標電子股。

航運族群則受到美國總統拜登再度出手調查航商影響，被列在調查名單中的長榮、陽明雙雙重挫 7-8%，萬海盤中重挫，但尾盤急拉翻紅，小漲作收；鋼鐵指標中鴻、大成鋼以及燁輝普遍弱勢、台玻也回檔修正。

雖然航運以及鋼鐵雖然弱勢，但台塑四寶撐起傳產上攻大旗，以南亞、台塑上漲 2% 以上最為強勢；另外，金控雙雄富邦金及國泰金也有 3% 左右的漲幅，推升台股今日攻勢表現。