〈台股盤後〉資金回流電子權值股 大漲113點 收17572點

美股周三全面收高，費半更大漲逾 3%，帶動台股今 (22) 日資金回流至電子權值股，在鴻海、聯電強勢填息完封領軍下，加上富邦金、國泰金強彈助攻，早盤一度大漲超過 200 點、衝上 17667 點，IC 設計與車電族群表現強勢，但受航運三雄跌幅擴大，壓抑指數上攻力道，終場上漲 113.54 點，收 17572.33 點，未能站回五日線，成交量約 5845 億元。

資金歸隊，電子權值股今日股價回神，台積電漲逾 1% ，收在 591 元；鴻海開盤不到 40 分鐘即完成填息，漲 1.84%，收 110.5 元；聯發科也小漲 0.77%，收在 919 元；聯電開盤跳空秒填息，終場漲逾半根停板；矽力 - KY、國巨、聯詠也站穩盤上。

面板三虎昨日股價破底後，跌深反彈，群創大漲 6%，友達漲幅也達 2.8%，彩晶則是小漲 1.85%。

IC 設計族群持續成為資金焦點，普誠、鈺創、富鼎、晶豪科、沛亨、茂達、敦泰全數亮燈漲停，偉詮電、迅杰也大漲逾 8%，驊訊、智原、揚智、世紀漲幅均超過 7%，族群表現強勢。

即便尾盤買單拉抬，但在外資持續撤出下，航海王續擱淺，陽明、長榮跌幅均超過 7%，僅萬海在買單拉抬挹注下翻紅、小漲 0.62%，四維航、台航、榮運也下跌逾 2%，不過，台驊投控、新興、中航則逆勢走強。

整體來看，法人指出，台股已跌破 5 、20 日短均線，且 5 日線持續下彎成為上檔賣壓，尤其是近期漲多的航運股，面臨不小調節壓力，資金逐步回流電子股，個股表現強弱差異將相當大。