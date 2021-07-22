永豐餘工紙首檔綠色貸款16億元 將用於發展三大項目

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下子公司永豐餘工紙，委託台北富邦銀行主辦發行五年期、總金額為 16 億元的綠色聯貸案，資金用途將用於三個項目，為永豐餘工紙首檔依據綠色貸款原則的聯貸案。

本次永豐餘工紙綠色聯貸專案共包含三個項目: 「沼氣再生能源發電」、「零燃煤汽電共生系統」與「回收紙製程能資源優化」。

沼氣再生能源發電與零燃煤汽電共生系統為永豐餘循環經濟的重要成就，永豐餘工業用紙新屋廠以造紙製程水處理的有機物產生沼氣外，由於回收紙的纖維中參雜許多高熱值的固體製程餘料 (塑膠為主)，永豐餘將這些有機餘料經篩選分類，利用固體回收物衍生燃料 (SRF) 造粒技術，將固體餘料衍生為再生能源，用餘料取代煤炭燃料，減少化石燃料的使用。

永豐餘表示，全台首座完全使用衍生燃料的無煤汽電共生系統，裝置容量達 9500kW，這是當前最有效將回收塑料轉化為能源的方法。

永豐餘進一步指出，全台每年消耗超過 425 萬噸的紙，而台灣造紙業一年回收紙的收購量高達 395 萬公噸，其中有 2/3、約 270 萬噸採購自國內回收紙。目前國內紙類回收率 65.7%，紙廠回收紙利用率達 93%，早已達先進國家標準。在永豐餘工業用紙廠，製程中使用超過 97% 的再生回收紙，延續碳的儲存時間與使用價值。

極端氣候、環境變遷，永豐餘在集團大家長何壽川的全循環經濟理念帶領下，長期深耕循環經濟，並響應綠色金融趨勢，依據亞太地區貸款市場協會 (APLMA) 的綠色貸款原則 2021，比照國內 OTC 綠色債券發行規範，與主辦銀行討論規劃出此次聯貸的方式，委請安永聯合會計師事務所擔任本次高標準綠色聯貸案的第三方確信機構。

永豐餘表示，除了綠色金融，未來也將持續落實「水、紙張、再生能源、農業、碳匯」等五大循環全循環應用。