疫情期間金融業三大事

文．林筠騏

時序進入第三季，近年來第三季都是金融機構尤其是壽險公司的獲利高峰。檢視上半年十五家上市櫃金控獲利，累計稅後獲利近三四一六億元，比起去 (二○二○) 年同期大幅成長 97.8%。尤其是大型壽險公司，實現超過三千億元的資本利得，如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽等，上半年稅後獲利都已經超越去年一整年，成為金控獲利的重要來源。

富邦金收購日盛金 強化證券布局

疫情期間，金融業發生了三件大事，分別是台灣首樁「金金併」，富邦金控公開收購日盛金，此舉也讓台灣的金控公司將從十五家變成十四家。富邦金併購日盛金主要是強化證券版圖，日盛金本就以證券事業為主體，經紀市占排行第七，富邦證券合併日盛證券後，市占應該還是難以撼動元大證券的龍頭地位，但可望逼近第二名的凱基證券。

台新金併保德信人壽 完備金控版圖

第二件金融業大事是台新金控併購保德信人壽，更名為台新人壽，台新金控加入壽險後，也就具足了銀行、證券、保險三大核心業務，完備金控版圖，台新人壽表示未來三年內會有很強勁的成長，保費市占率要打入前十名。

開發金收購中國人壽部分股權 持股過半

第三件金融業大事是開發金控公開收購中國人壽的部分股權，持股達 55.95%，中壽正式成為開發金控持股過半的子公司。開發金控從二○一七年九月將中壽納為子公司後，已正式成為具有壽險、商銀、證券及創投／私募股權四大獲利平台的金控公司。近年來，中國人壽對開發金控的獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率都有所助益。

觀察近三年金控的獲利表現與股利發放情況，可以發現，民營金控這三年成長維持穩定獲利及配息，但以公股行庫為主的金控就相對比較差一點。

富邦金二○二○年 EPS 八．五四元為金控之冠，其次是國泰金的五．四一元，第三名則是中信金的二．一五元。值得一提的是，兆豐金在二○一八年還是第三名，但近兩年已被中信金追過。

從股利來看，前兩名依舊是富邦金跟國泰金，第三名是兆豐金，是公股銀行中表現最好的。

從數據中可以發現，具有銀行、壽險及有規模證券的金控，獲利在這一、兩年更佳，以銀行為主的金控，尤其是公股銀行為主的金控，除了兆豐金外，競爭力相對落後。未來金控大者恆大的情勢似乎已經底定，大者也就是具備大的銀行、壽險、大型證券，不管是公營或民營，如果只有銀行為主的金控，相對在競爭力就比較弱。

從另一個指標來看，也可觀察外資投資金融股動向，全體金融股目前外資持股前三大都是民營金控，分別為中信金、玉山金和元大金，持股比重為 37.82%、34.96% 和 32.39%。

尤其在疫情期間，公股行庫負擔政策任務，配合紓困，也相對承擔風險。根據統計，公股銀行至今已核准辦理紓困貸款金額為三．一一兆元，民營銀行只有○．六兆元，總計突破三．七兆元。

希望疫情後經濟恢復，不至於發生違約率增加的狀況，否則時間一拖久，違約率增加，對公股行庫以銀行為主的金控來說是不利的。疫情之後，各金控的強弱將會更加分明。

來源：《理財周刊》1091 期

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