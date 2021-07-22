文 / 理財周刊

由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、樺晟集團（3202）、都市計畫學會、皇延創新股份有限公司等共同舉辦的 TEAM 20【第九屆年度建築與規劃新人獎】競賽，到今（2021）年已邁入第九個年頭。由於全球疫情仍然嚴峻，今年仍然沿襲去年線上競圖的方式進行。令人意外的是，報名人數不減反增，尤其是去年的大贏家 - 來自巴西的畢業生，也再次熱情參與這場全球建築盛宴，也突顯出建築思路的交流沒有邊界，創新與藝術就是共同語言。

TEAM 20【第九屆年度建築與規劃新人獎】今年以『馭風而行：飛向下一個里程碑』為主題，要讓建築系畢業生帶著建築夢想展翅高飛，在後疫情時代立下屬於自己的里程碑！本年競賽吸引了來自各地的傑出建築新秀，參與學校逾 50 所，近 200 件的參賽作品，預期作品將比往年更精采，競爭更為激烈！

今年延續去年方式，以線上抽籤分組評圖。7/16 已透過直播，順利將所有學生及評審分配的方式，線上公開給所有參賽者及老師，隨後即進入正式評核過程，預計 8/6 公布入圍決賽名單，8/31 將公布得獎名單。全程公開公正透明，期待以此活動，作為建築與規劃系所莘莘學子未來職涯發展上的成功起點！更多詳細活動資訊，敬請持續關注，訊息如下。

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來源：《理財周刊》1091 期

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