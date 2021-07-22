宏遠現增訂價10元 折價約2成 共募資30億元

遠東集團旗下紡織廠宏遠 (1460-TW) 將發行 3 億股現增，今 (22) 日公告完成訂價，每股認購價格 10 元，總計可籌得 30 億元資金，相較今日收盤價 12.4 元，折價幅度 19.4%；宏遠表示，募得資金將用以健全財務結構、強化海外廠營運，為接下來營運成長預做暖身。

隨著紡織業景氣復甦，包括 NIKE、lululemon、GAP、TARGET 等下游大客戶訂單回溫下，宏遠上半年營收 43.48 億元，年增 43.2%、稅後純益約 0.6 億元，虧轉盈。

法人也看好，宏遠海外擴廠皆已告一段落，紗、布、 染整、後加工及成衣技術整合、產線效率持續優化，能提供全球短鏈供應、快速達交，在客戶訂單回流速度優於預期，下半年可望較上半年成長。

此外，後疫情時代下，宏遠也朝向結合「醫療防護」及「環境永續」的新商機，加工紗機械彈技術之產品，易進入回收流程外，具備舒適彈性，也可發展日常穿著防護機能服飾。

而此次增資，宏遠也公告，將依規定將保留 10% 予公司員工認購、80% 由原股東按持股比例認購，另外提撥 10% 以公開申購方式對外公開承銷。