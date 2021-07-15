〈東聯股東會〉看好解封後消費商機 徐旭東：下半年零售服務業一定會好

東聯 (1710-TW) 今 (15) 日召開股東會，談及對國內景氣看法，董事長徐旭東認為，國內經濟蠻好的，雖然近期零售業、服務業受疫情影響，但對下半年展望樂觀看待，看好疫情解封後的消費商機，下半年表現一定會好。

東聯股東會後，被媒體問及對國內經濟看法，董事長徐旭東回應「覺得蠻好的」，製造業表現一直都不差，沒有受到太大影響，雖然近期零售業、服務業等產業有受疫情影響，但整體大環境來看，錢太多了，且疫情也會加速企業轉型。

由於遠東集團旗下包括百貨、飯店等，對於下半年零售業及服務業景氣展望，徐旭東樂觀看待，他認為，下半年這兩個產業表現一定會好，加上無法出國旅行，上半年沒買的東西，下半年會開始補買。

對於歐美經濟體的景氣，徐旭東認為，在疫苗施打普及後，對全球經濟有幫助，但仍有問題存在，如美國開始啟動美國製造政策，台積電被要求到美國設廠，短期來看對美國是好事，但長期來說，對供應鏈不是好現象。

至於歐洲，徐旭東說，整體歐盟要脫離英國獨大的影響，英國占歐盟經濟比重高達 20-25%，英國退出後，歐盟各國的成長速度與效率都要再觀察。