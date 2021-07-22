我6月失業率4.8%創10年半新高 部分工時工作者逼近百萬人

主計總處今 (22) 日公布 6 月暨上半年人力資源調查統計結果，由於疫情影響，6 月失業人數多達 57 萬人，較上月增加 8 萬 1000 人或 16.55%，增幅創新高，失業率衝上 4.80%，月增 0.69 個百分點，創 2010 年 11 月以來新高；同時，工時未達 35 小時者高達 98 萬 4000 人，月增 19 萬 2000 人，也創下史上新高。

主計總處說明，6 月失業人數較上月大增 8 萬 1000 人，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加 7 萬 2000 人，受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，初次尋職失業者增加 9000 人；若與去年同期相比，失業人數增加 9 萬 7000 人。

而上半年失業人數平均為 46 萬 9000 人，年增 8000 人或 1.84%，失業率平均為 3.93%，年增 0.08 個百分點。

6 月服務業就業人數年減逾 17 萬人

從就業面來看，6 月就業人數為 1130 萬 1000 人，月減 9 萬 7000 人或 0.85%，主因服務業部門受疫情影響減少 9 萬 4000 人，比起去年同期更減少 17 萬 6000 人或 1.53%。

上半年就業人數平均為 1146 萬 4000 人，年減 3 萬 2000 人或 0.28%。

同時，就業者週工時受疫情影響而減少，因經濟因素包括業務不振、無法找到工時大於 35 小時之工作及季節關係等，島致工時未達 35 小時者高達 98 萬 4000 人，月增 19 萬 2000 人。

觀察鄰近國家 (地區) 失業狀況，香港 6 月為 5.5%、南韓為 3.8%，日本 5 月為 3.1%。