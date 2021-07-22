台新理專盜領客戶3.47億元資金 金管會祭3千萬史上最貴罰單

台新銀行中和分行某位理專長期盜領客戶 3.47 億元資金，遭金管會裁罰 3000 萬元，此案不僅是今年以來金額最高的單一裁罰案，更是《銀行法》拉高罰鍰，裁罰金額最高的案件。

台新銀行中和分行某位理專自 2008 年 7 月起到 2020 年 9 月期間，長達 12 年盜領 9 名客戶帳戶內資金，牽涉金額規模高達 3.47 億元。

無獨有偶，該銀行西門分行理專為勸誘客戶購買投資型保單，誘導客戶填寫不實薪資資料，同樣遭金管會開罰；另外，北大分行也有專員在客戶保單減額繳清後，短期內再推銷客戶買新保單，導致客戶申購大量保單也涉及不當業務行為。

對此，金管會今 (23) 日通過對台新銀裁處案，包括裁罰 3000 萬元罰單，同時命令銀行停止個人金融事業總處林姓副執行長職務 3 個月，而涉及不當行銷的西門與北大分行也遭勒令禁止辦理保代業務 3 個月。

金管會表示，台新銀行並未就避免理專與客戶私下資金往來，建立有效且健全的控管機制，在理財業務上也未落實 KYC 制度，且獎金制度也欠缺妥適機制，容易讓理專出現不當銷售行為，違反銀行法與保險法等健全經營原則。

台新銀針對遭金管會重罰表示，該行對理財專員涉挪用客戶款項、與客戶有異常資金往來及有不當業務行為等案，將虛心檢討並積極改進各項管理機制，嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，遵循金管會政策，落實公平待客原則及理專十誡，以杜絶再發生類似情事。對於本案受侵害的客戶權益定當予以保障。

台新強調，將努力持續精進、檢討改善，致力提供更好的服務與客戶一同成長。