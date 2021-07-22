林之晨：台灣大真金不怕火煉 持續轉型尋成長引擎

台灣大 (3045-TW) 旗下富邦媒 (8454-TW) 受惠電商、宅經濟動能，股價創下歷史新高，外界關注母公司台灣大卻沒有「母以子貴」，股價是否委屈，對此，總經理林之晨今 (22) 日表示，真金不怕火煉，將持續推動台灣大轉型，尋找成長引擎。

林之晨指出，母集團富邦金 (2881-TW) 前陣子也被市場誤會一段時間，近期股價也有不錯表現，相信台灣大持續推動轉型、尋找成長引擎，未來也將得到市場認可。

新事業布局方面，台灣大日前取得越南 B2C 電商平台 TIKI GLOBAL 特別股，林之晨表示，雙方合作持續進行，細節不便透露，台灣大投資新創公司，一直都維持著 10-20 個案子討論，初期鎖定與既有業務相關的標的投資，包含電商、物聯網、AI、區塊鏈等領域，區域則在大東南亞地區。

另一方面，在 5G 基地台、用戶數上，台灣大 5G 用戶已突破 80 萬人，面對競爭對手遠傳 (4904-TW) 喊出年底用戶破百萬、覆蓋率突破 9 成目標，林之晨表示，用戶數待 7 月結算後再行公告，不過目前台灣大 5G 涵蓋率已達 7-8 成。

林之晨進一步表示，目前台灣大 3.5GHz 的基站已布建逾 6500 站，未來不再是求量，而是朝垂直場域發展，台灣大現階段也有 30-40 個場域正在進行 5G 專網的 POC(概念驗證)，至於毫米波 (mmWave) 應用則預期還要 1-2 年時間才會有明顯發展。