新光鋼：鋼價上行趨勢成形 下半年榮景延續Q3不淡

新光鋼 (2031-TW) 表示，美、中兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求，鋼價上行趨勢成形，下半年鋼市榮景估延續，第三季淡季不淡。

新光鋼表示，美國政府推出 6 兆美元預算案、其中 1.7 兆美元聚焦在基礎建設；中國也積極投入人民幣 10.6 兆元的「新基建」計劃，推升國際原物料及鋼鐵量價齊揚，整體鋼市進入活潑的爬升段。

新光鋼進一步指出，第二季每月營收在 13 億元左右，7 月可望延續此動能，第三季淡季不淡，且第四季進入傳統旺季，目前也看到許多業者積極購料，為第旺季做準備。

以各產業應用來看，新光鋼表示，風力發電的水下基礎鋼管樁製造、耐腐蝕的鋁鎂鋅鎳材料板材，已廣泛成為太陽能光電廠周邊設施建材，鋼構構件訂單能見度也至明年。

根據新光鋼今年初定的年度營業目標，鋼材銷售 45.6 萬公噸、銷售額 106 億元，但上半年已經達 25 萬公噸、71 億元，達成率分別是 54.8% 及 67%，進度超前。

此外，新光鋼旗下新澄物流 3.2 萬坪新廠已完工啟用，增建的新慶物流、高雄二廠也都將在本季末完工加入營運行列，貢獻營收及獲利表現。

新光鋼鐵在今日股東會中，除了承認去年財報外，也通過每股發放現金股利 2 元。