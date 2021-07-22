玉晶光看下半年優於上半年 高階產品營收比重上看4成

全球手機光學影像畫素、解析度競爭未達終點，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 持續看好高階手機鏡頭需求，董事長陳天慶今 (22) 日在股東會後指出，下半年表現將優於上半年，且全年高階鏡頭營收比重可望拉到 35-40%。

玉晶光告別淡季，在新產品開始出貨帶動下，6 月營收躍升到 11.35 億元，創今年新高，月增 55.06%，年增 2.33%，上半年營收為 51.02 億元，年減 11.54%。但是接下來第三、四季都是旺季，今年還是產能很滿。

由於手機高階鏡頭配置的塑膠鏡片數增加，玉晶光去年起在廈門擴充廠區、增加產能，今年產能供應估較去年增加 12-13%，但高階鏡頭組裝片數增加，對產能耗用度極高，玉晶光總經理郭英理指出，目前來看，玉晶光接到的訂單還比產能多。

玉晶光今年上半年資本支出約 20 億元，預估還有新開產能在今年第四季會開出，全年產能供應估計將較去年還要增加 12-13%。

玉晶光第一季稅後純益 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益 2.5 元，每股將配發 9.99 元現金股利將在 7 月 29 日除息，預計發出 11.19 億元現金，是玉晶光掛牌以來發出最高額的現金股利。

美系外資看好，玉晶光將受惠新 iPhone 系列產品上市、主鏡頭訂單市占提升與遠距商機等因素，估第三季營收將季增 108%，營運動能更勝大立光 (3008-TW)，重申「買進」評等，並對目標價由 507 元調高至 680 元。

玉晶光 2021 年第一季稅後純益 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益 2.5 元