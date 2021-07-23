〈財報〉推特Q2營收大增 獲利遠高於預期 盤後漲逾5%

社交媒體網站推特 (TWTR-US) 週四 (22 日) 盤後公布第二季財報，稱「廣告客戶需求普遍增加」，營收較去年大增，獲利也遠高於分析師預期，一度激勵盤後大漲 9%，隨後漲幅收斂至約莫 5%。

推特週四僅微幅收高 0.04%，截稿前，盤後上漲 5.15% 或 3.58 美元，報 73.15 美元。

推特 Q2 財報關鍵 vs. 華爾街估值

EPS：調整後 20 美分 vs. 7 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年增 74% 至 11.9 億美元 vs. 10.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

可變現每日活躍用戶 (mDAUs) ：增加 11% 至 2.06 億人 vs 2.062 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

推特第二季營收成長年率自前季的 28% 躍升至 74%。在去年同期虧損 13.8 億美元之後，今年第二季推特轉為獲利 6460 萬美元。

本季推特推出第一個訂閱服務，用戶可以按下「撤銷推文按鈕」和其他功能。推特也發布行動設備 Spaces 語音聊天功能，適用於追蹤者最低 600 人的所有用戶。推特還宣布了「小費罐 (Tip Jar)」功能，可以讓用戶線上直接打賞其他人。

推特財務長 Ned Segal 在法說會上表示，「如果創作者正在創作很棒的內容，你能在 Super Follows 看到有人打賞到他們小費罐的推文，也能看到不同訂閱套餐的長期內容價格，沒有廣告，我們用其他功能對其進行補充，如此確保可歸因於創作者的那部分價值能流向創作者，我們正在促進交易。」

推特稱，蘋果 (AAPL-US) 發布 iOS 14.5 新隱私政策所帶來的衝擊低於預期。

推特 Q3 財報關鍵 vs. 華爾街預期

營收：介於 12.2 億美元至 13 億美元 vs.11.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

針對 2021 全年，推特預期員工人數和總支出將至少增長 30%，但營收成長速度高於支出增長速度。

不計週四盤後走勢，推特股價今年迄今上漲約 29%，優於大盤。S&P 500 指數同期上升 16%。