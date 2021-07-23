〈財報〉CEO稱不排除併購可能 英特爾估Q3毛利下滑 盤後挫2%

英特爾 (INTC-US) 周四 (22 日) 美股盤後公布的 F2021 第二季財報整體優於市場預期，不過資料中心營收下滑，第三季財測表現也較為疲弱，預估毛利率低於第二季，盤後挫跌 2%。

F2021 Q3 財測 (non-GAAP)

營收 (不含 NAND 業務)：182 億美元，略高於 Refinitiv 調查分析師預期的 180.9 億美元

毛利率：55%，較第二季下滑 4.2 個百分點，年減 1.5 個百分點

每股盈餘 (EPS)：1.08 美元

F2021 財測 (non-GAAP)

營收： 735 億美元，較上季預估上修 10 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 728 億美元

EPS：4.8 美元，較上季預估值上調 0.2 美元

毛利率：56.5%，年減 2.9 個百分點

資本支出：190-200 億美元

自由現金流：110 億美元

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四於電話會議中表示，疫情正改變企業與消費者電腦滲透率、微軟等推出新系統將帶動換機潮、全球經濟成長提高電腦普及度，鑒於這三大因素，他預估 PC 市場將持續擴張至 2022 年。

伺服器市場方面，季辛格認為企業雲端需求正在帶動長期伺服器成長，AI 扮演關鍵角色，他預估 AI 市場將成長逾 20%。

此外，他重申晶片供應仍吃緊，預估短缺問題將在今年下半年達到高峰，然後開始趨緩改善，完全恢復正常需要再 1、2 年。

儘管資料中心業務受到 AMD 步步進逼，季辛格表示，預估該部門將逐季成長，下半年營收將出現雙位數的年增幅，Ice Lake 伺服器處理器已受阿里巴巴、百度、微軟和甲骨文採用。

財務長 George Davis 表示，CCG 部門 (銷售 PC 處理器) 第三季需求將持續強勁成長，不過短缺問題將使該部門營收遜於第二季；資料中心則受惠於企業、政府與雲端需求復甦，第三季將實現強勁年成長，第四季則轉為溫和年成長。

至於近期市場沸沸揚揚的併購問題，季辛格在會議中表示：「儘管無法詳細評論市場傳言，但英特爾很重視晶圓代工業務，我們不會說併購至關重要，但我們也不會排除這種可能性。」

Q2 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 185 億美元，年增 2%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 178 億美元

調整後 EPS：1.28 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.06 美元

毛利率：59.2%，年增 2.9 個百分點

營益率：31.6%，年增 0.6 個百分點

淨利：52 億美元，年增 6%

營收依業務細分

客戶運算事業群 (CCG)：101 億美元，優於 FactSet 調查分析師預期的 100.3 億美元

資料中心 (DCG)：65 億美元，優於預期的 58.4 億美元

物聯網事業群 (IOTG)：9.84 億美元，年增 47%，優於分析師預期的 9.015 億美元

Mobileye：3.27 億美元，低於預期的 3.614 億美元

非揮發性記憶體事業群 (NSG)：11 億美元，年減 34%，優於分析師預期的 6.908 億美元

可程式化解決方案事業群 (PSG)：4.86 億美元，年減 3%

英特爾表示，整體而言第二季營收符合先前公司預期，包含電腦 CPU 的營收主力 CCG 部門第二季較去年成長 6%，但 CPU 平均銷售單價有所下滑。

資料中心營收第二季較去年同期減少 9%，但減幅已較第一季收斂，公司表示，這是一個「具有挑戰性的競爭環境」，暗示 AMD 的伺服器晶片第二季可能仍在取得市占。

英特爾 6 月底宣布，新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 將延後至明年第一季投產、第二季量產，投產時間晚於原本承諾的年底。

英特爾表示，第二季 PC 和 Mobileye 業務都實現創紀錄的收入。其中 PC 銷量年增 33%，但年成長率較第一季減緩。

Mobileye 營收年成長率達到 124%，雖然還無法和晶片業務相比，但英特爾寄予厚望，期待能發展成自駕車主流品牌，該公司已在紐約市展開道路測試。