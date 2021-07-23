〈台股盤前〉連日攻5日線遇反壓 電子股能否續回溫成關鍵

美股四大指數周四普遍小漲，僅費半下挫，法人分析，台股資金有重返電子股的趨勢，但大盤連日挑戰 5 日線均遇反壓，震盪均達百點，顯現上檔賣壓仍重，短期估震盪延續，後續則關注電子回溫狀況能否延續，有利大盤重新站穩 5 日線。

美股表現來看，道瓊漲 25.35 點或 0.07%，收 34823.35 點；標普漲 8.79 點或 0.2%，收 4367.48 點；那指漲 52.6 點或 0.36%，收 14684.6 點；但費半受到德儀拖累，下跌 29.3 點或 0.89%，收 3259.4 點。

台股 ADR 方面，台積電 ADR 下跌逾 1.1%，收 116.56 美元，較台北交易股票收盤價溢價 10.5%；聯電 ADR 則漲近 3%。

台股昨日收 17572.33 點，上漲 113.54 點或 0.65%，成交金額 5844.68 億元，較昨日略減，三大法人聯手買超 379.48 億元，其中，外資大買 356.93 億元，終止連 4 賣。

市場消息方面，美查九大航商「滯留費」問題，國內此次包括長榮、陽明兩大航商均在美方調查之列，不過，2 家公司均強調，已向美國當局報備知悉，沒有壟斷行為。

鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 持續看好高階手機鏡頭需求，董事長陳天慶認為，下半年表現將優於上半年，且全年高階鏡頭營收比重可望拉到 35-40%。

台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎看好，第三季原油供需缺口估約 200-250 萬桶，帶動油價持續向上，下半年汽柴油外銷出口不成問題，煉油業務營運也會優於上半年。

榮炭 (6555-TE) 股東會全面改選董事，前董事長、總經理因任期屆滿及個人生涯規劃，雙雙辭職退休，董事長由鴻海 (2317-TW) 集團旗下雲智匯董事長簡宜彬出任，總經理則由董事暨碩禾 (3691-TW) 現任總經理黃文瑞接手，為鴻海發展電池材料鋪路。