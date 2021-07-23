長榮、陽明之前利空不漲 現在遇利空測試

永誠國際投顧徐照興分析師表示，美股 7/20 大漲，7/21 加權開高走低，7/21 晚上美股又大漲，台股早盤一度大漲 208 點，午盤過後快速回落，投資人肯定心想：「完了！肯定又是開高走低」，沒想到尾盤 10 分鐘，神來一筆敲了 77 點上去，未來行情怎麼看？

行情每天的 SOP 就是，首先須先看美股怎麼了？美股 7/21 出現快速反彈，一天大漲一天大跌，這就是多空力道廝殺，未來誰會贏？真的不用猜。

根據「龍捲風操盤術」日線找買賣點、週線看波段，月線看趨勢。7/21 文章明確指出費半會較強 (請參閱 https://news.cnyes.com/news/id/4684412)，因為日 KD 已黃金交叉，目前 NASDAQ 也黃金交叉，未來道瓊也會跟進，所以美股沒問題，而且是往好的地方發展。

而台股是淺碟型市場，美股若有機會再創歷史高，台股有可能不跟嗎？台股後市怎麼看？

永誠國際投顧徐照興分析師指出，加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以回檔 682 點。7 月 22 日雖指數上漲 113 點，但很可惜並未出現黃金交叉，因此革命尚未成功，同志仍須努力，但好的個股已領先大盤稍作反應。

航運股本週利多頻傳。先前文章已提前說明，不是看老闆說什麼，而是看股價怎麼表現。7/21 長榮 (2603-TW) 解禁跌停，融資餘額大增 20413 張；7/22 殺盤洗籌碼，如預計 ABC 修正，快要接近 60MA 了，未來如何評判？7/22 最新分析請看：https://www.youtube.com/watch?v=dJliHccHT2U，若覺得節目內容有所幫助，歡迎訂閱分享按讚。

而中小型的電子方面，又可分成半導體和車用零組件。半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓、封測等各擁題材，而車用就是電池、ADAS。

MCU 部分，馬國封城引爆 MCU 缺貨漲翻天，盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、笙泉 (3122-TW)、松翰 (5471-TW)、義隆 (2458-TW)、紘康 (6457-TW) 這幾天行情一直跌，但這族群表現就是強。

之前文章也都分享過了，但漲多了，不建議再去追，有的人防守點設好，7/22 明顯有獲利回吐賣壓，反而近期沒漲到的紘康落後補漲，後續還可追蹤。(請參閱 https://news.cnyes.com/news/id/4682620)

MOSTET 方面，包括大中 (6435 -TW)、杰力 (5299 -TW) 與尼克森 (3317 -TW)；富鼎 (8261-TW)、捷敏 (6525 –TW)、茂達 (6138 -TW) 皆漲停，甚至可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)，這族群比 MCU 還強，上一篇鉅亨網文章也早已提示，請持續鎖定！

矽晶圓有環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、台勝科 (3532-TW)、6182 合晶 (3532-TW)。晶圓代工好，矽晶圓就會好，強勢股看 20MA，弱勢股看 60MA，這族群不用追，有壓回量縮接近移動平均線再留意，今 6182 合晶就表現較強，後續可持續追蹤族群效應。

電池廠聚和 (6509-TW) 已經狂飆，後來康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，寧德時代概念股精星 (8183-TW) 也漲上來；機車電池 3625 西勝還沒漲到，震盪就可留意。



而上次請大家留意的低價銅板股、回測前波大量區的菱生 (2369-TW)，果如預期再創波段新高，之後稍微出量震盪，但從月線角度去看，底部爆量，底型完整，漲勢還沒結束。



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