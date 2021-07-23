盤前財經大事搶先讀2021年07月23日

今日操盤前瞻

東京奧運開幕

美國、歐元區 7 月製造業 PMI

股東會：鴻海、國泰金、富邦金、台新金、中信金、玉山金、亞泥等

除權息：台塑化、緯穎、晶相光、瑞儀等

CEO 稱不排除併購可能 英特爾估 Q3 毛利下滑 盤後挫 2%

英特爾 (INTC-US) 周四 (22 日) 美股盤後公布的 F2021 第二季財報整體優於市場預期，不過資料中心營收下滑，第三季財測表現也較為疲弱，預估毛利率低於第二季，盤後挫跌 2%。閱讀全文

ECB 維持貨幣政策不變 將中期通膨目標定於 2% 允許適度超標

歐洲央行週四 (22 日) 維持貨幣政策不變，但調整了前瞻指引，將中期對稱性通膨目標上調至 2%，即允許通膨在一段期間內略高於 2% 水平，符合市場預期。閱讀全文

彭博：滴滴風暴還沒完 中國正權衡罰款、退市等新處罰措施

《彭博社》報導，中國全面加強資訊安全之際，對滴滴 (DIDI-US) 掀起的整治風暴仍在持續。據知情人士透露，中國官方正在考慮給予滴滴最嚴厲的、且是史無前例的處罰措施。閱讀全文

玉晶光看下半年優於上半年 高階產品營收比重上看 4 成

全球手機光學影像畫素、解析度競爭未達終點，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 持續看好高階手機鏡頭需求，董事長陳天慶今 (22) 日在股東會後指出，下半年表現將優於上半年，且全年高階鏡頭營收比重可望拉到 35-40%。閱讀全文

交屋潮 + 換手潮湧現 6 月五大銀行新承做房貸創今年新高

台灣央行今 (22) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 667.18 億元，月增 7.59 億元，創今年來單月高點，而房貸利率 1.353%，較上月略增 0.003 個百分點。閱讀全文

榮炭董事全面改選 泛鴻海集團人馬進駐 簡宜彬出任董事長

負極材料業者榮炭 (6555-TE) 今 (22) 日召開股東會，並全面改選董事，前董事長、總經理因任期屆滿及個人生涯規劃，雙雙辭職退休，董事長由鴻海 (2317-TW) 集團旗下雲智匯董事長簡宜彬出任，總經理則由董事暨碩禾 (3691-TW) 現任總經理黃文瑞接手，為鴻海發展電池材料鋪路。閱讀全文

我 6 月失業率 4.8% 創 10 年半新高 部分工時工作者逼近百萬人

主計總處今 (22) 日公布 6 月暨上半年人力資源調查統計結果，由於疫情影響，6 月失業人數多達 57 萬人，較上月增加 8 萬 1000 人或 16.55%，增幅創新高，失業率衝上 4.80%，月增 0.69 個百分點，創 2010 年 11 月以來新高；同時，工時未達 35 小時者高達 98 萬 4000 人，月增 19 萬 2000 人，也創下史上新高。閱讀全文

台塑化陳寶郎：Q3 油價持續向上 下半年煉油業務將成長

台塑四寶股東會今 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，對於油價走勢，董事長陳寶郎看好，第三季原油供需缺口估約 200-250 萬桶，帶動油價持續向上，下半年汽柴油外銷出口不成問題，煉油業務營運也會優於上半年。閱讀全文

鴻海除息首日 開盤 38 分鐘填息完封

鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日除息，每股配發 4 元現金股利，除息參考價 108.5 元，開盤 109 元，上漲 0.5 元或 0.46%，開盤 38 分鐘來到 112.5 元，上漲 4 元或 3.69%，除息首日就完成填息。閱讀全文