【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

艾司摩爾財報亮麗；SEMI 預期全球半導體製造設備銷售總額今明年將續創新高，台廠可望受惠，費半指數大漲逾 3%；國際油價大漲；上述消息激勵 22 日台股開高，資金回流至電子權值股，電子及金融指數同步站回五日線，護國神山則站回五日及季線，盤中大盤一度漲逾 200 點，可惜中國粗鋼限產令打壓市場對鐵礦石需求；美國聯邦海事委員會審查九大貨櫃航商是否藉由市場力量超收費用；

二大利空拖累航運及鋼鐵重挫 3.88% 及 1.57%，使得大盤收斂漲幅，僅站回 17500 點防線，終場加權指數收在 17572.33 點，漲 113.54 點或 0.65%，成交額 5891.21 億元。OTC 指數收在 221.05 點，漲 1.1 點或 0.5%，成交額 1304.23 億元。



22 日台股因航運股遭空方重擊，日線雖收紅但留長上影線，未能重返五日線，MACD 柱狀體負值持續加長，技術面沒有太大改善。籌碼方面，外資及投信轉賣為買，自營商 (自行買賣) 則轉買為賣。考量外資回流，台幣亦止貶回升，在基本面展望佳、市場資金充裕下，台股有機會重回上升走勢，選股可留意下半年接單滿載，產品報價上漲，漲幅落後大盤族群波段操作。