【Wen姐筆記】割完韭菜再揚帆？電子戴罪立功 止跌還缺臨門一腳

台指期結算後，三大法人步調一致，從「割韭菜」，轉為同步買超，最誇張的是外資，單日買超 357 億元。台股在法人割完韭菜後，將可重返北上航道? 電子昨天演出戴罪立功，盤勢要止跌回穩，仍缺臨門一腳! 多方如欲止跌回穩，收復 17616 點 ! 關鍵密碼為 17486、17588、17666 點。

止跌條件多方昨日已完成 3 分之 2，最好能再接再厲! 不僅 17400 點城池不宜再來回測，兩端哨站為 17388 與 17422 點，收復 17447 與 17500 點城池是止跌必要條件，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，17555 點與 17600 點城池如能收復，多方將有機會挑戰 17700 點。17600 點城池兩端哨站為 17616 與 17588 點， 17700 點關前，17636 與 17666 點為重要戰略據點，多方反攻硬仗還是落在 17700 點城池攻防，兩端哨站為 17683 與 17717 點。

但如 17388 再失守，就得提防止跌的努力失敗，還得再南下往 17355 與 17333 點回測，17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點，如再棄守，須提紅色警戒升級，季線保衛戰恐難避免。17252 與 17200 點城池如再被摜破，還得留意進入 17000 點保衛戰。17200 點城池兩端哨站為 17188 與 17222 點。

7 月台指結算當日，外資為摜壓指數，不惜棄息鴻海與聯電，但昨日結算完成後，外資迅速回補，也讓鴻海與聯電完成單日填息! 電子如能順利接棒反攻，台股不僅止跌有望，多方還有機會重返北上航道。不過傳產族群航海王與鋼鐵人們，還是具有牽動盤勢的影響力，今天又是周五，在周末颱風逼近前，多方只求能夠先完成三日不破低，加上收復 5 日均線的止跌條件即可! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)