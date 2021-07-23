疫情影響零件調度 日本豐田部分產線將停工五天

據《日本經濟新聞》23 日報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 因越南產汽車零件的調度問題，位在愛知縣的組裝廠有部分產線將從 7 月 29 日起暫停生產五天，影響豪華 Minivan 「Alphard」及「Vellfire」等車款。

近來由於東南亞國家的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度升溫，與汽車行業相關的供應鏈也同樣受到波及，零組件的供貨發生停滯問題。

豐田汽車的全資子公司，豐田車體 (Toyota Auto Body Co., Ltd.) 的富士松工廠 (日本愛知縣刈谷市)，有部分產線將於 7 月 29、30 日，以及 8 月 2、3、4 日共五天時間暫時停工。在這段期間的汽車生產數量將減少 3000 輛左右，約占豐田日本國內月產量的 1%，受到影響的有 Alphard 和 Vellfire 等車款。

自 2020 年第二季以來，豐田汽車就因為肺炎疫情相關的零件短缺問題，導致國內一部分的汽車組裝產線接連實施減產。而在 2020 年後半，與疫情相關的零組件供應問題雖然有所改善，仍難以避免全球性的車用晶片短缺問題。

而這回發生的零組件短缺問題，恐怕將再次影響全世界的汽車生產。