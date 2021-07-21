鈴木、大發加盟豐田主導合資公司CJP 研發擴及小型乘用車

日本鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 及大發工業 (Daihatsu) 在 21 日 (週三) 宣布，將出資參與豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 主導的商用車技術研發合資公司 CJP，未來將共同發展汽車電動化及自動駕駛技術。

CJP 全名為 Commercial Japan Partnership Technologies ，是 2021 年 4 月時，由日本豐田汽車、日野汽車 (Hino)(7205-JP)、五十鈴汽車 (Isuzu)(7202-JP) 三家汽車公司合資創立。

此次鈴木和大發的出資持股各 10%，未來這幾家汽車公司都將投入相關技術，目標發展汽車電動化及自動駕駛等先進技術。

豐田公司社長豐田章男、大發公司社長奧平總一郎、鈴木公司社長鈴木俊宏等人，在 21 日下午一同出席線上記者會。

值得注意的是，大發、豐田與鈴木，彼此都有不同程度的合作關係，大發是豐田全資子公司，鈴木和豐田則相互持股 5%。

CJP 持股部分，豐田原本持有 80%、將把 20% 股份分成各 10% ，轉讓給鈴木和大發，豐田持股降至 60%，日野和五十鈴各持有 10%。

CJP 原本的成立目的，是為了從事以卡車為主的商用車技術研發。而這回在鈴木和大發的加入之後，今後技術研發的範圍也將擴展到 K-Car(排氣量 660cc 以下的小型車) 及一般小型車領域。