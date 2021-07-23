菅義偉與輝瑞執行長進行會談 盼2千萬劑疫苗提早到貨

《日本經濟新聞》23 日 (週五) 報導，日本首相菅義偉與美國輝瑞大藥廠 (PFE-US) 執行長博爾拉 (Albert Bourla) 討論未來新冠疫苗的穩定供應，據了解，菅義偉呼籲原定 10 月之後到貨的 2000 萬劑疫苗能提前交貨。

日本負責協調疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎，也出席 23 日上午在東京的會談。依照日本官方說法，菅義偉在會談過程向博爾拉說明日本目前的疫情狀況、以及疫苗接種的進度等，雙方也在疫苗的穩定供應問題方面交換意見。

依照日本政府規劃的輝瑞疫苗交貨日期， 2021 年 6 月前將取得 1 億劑，7 到 9 月取得 7000 萬劑，10 到 11 月取得 2000 萬劑。不過日本部分行政區進入 7 月之後面臨疫苗供應減少的問題，導致疫苗接種預約中斷。

菅義偉預估所有行政區的每日疫苗施打數量會達到 120 萬劑，目標讓希望接受疫苗接種的民眾能在 10 到 11 月間完成疫苗接種。如果疫苗能提前到貨，就有機會提早完成疫苗接種作業。

此外，菅義偉也感謝輝瑞向東奧參賽選手們免費提供疫苗，博爾拉也祝福東奧賽事成功。