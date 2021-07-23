大摩：IT支出的超級周期開啟 採用者、推動者中長期受惠

摩根士丹利 (Morgan Stanley, 大摩) 分析師周四 (22 日) 發布報告，認為目前正處 IT 支出的超級周期，能夠把握這一趨勢的公司將跑贏大盤。

摩根士丹利認為，未來幾十年將「數據時代」，其特徵是非科技公司對科技的投資激增，其規模與網際網路最初推出時類似。這種歷史性的 IT 支出，可能會推動提供技術的「推動者」和技術布局良好的「採用者」的企業受益。

摩根士丹利指出，疫情期間，IT 支出占總投資的比例從 28% 躍升至 32%。此外，對資訊長 (CIO) 的前瞻性調查顯示，中期內企業對科技投資的關注將會增加。

報告認為，從長遠來看，數據時代的採用者，比如亞馬遜 (AMZN-US)、迪士尼 (DIS-US) 和紐約時報 (NYT-US)，將受益最大。而包括蘋果(AAPL-US)、博通(AVGO-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 在內的推動者也將受益，因為他們還有相當大上漲空間。

不過，分析師表示，較高的相對估值，可能意味著接下來「推動者」的表現會略遜於「採用者」。

從總體經濟的角度來看，摩根士丹利認為科技投資的浪潮可能會提高整體生產力，這可能還會對「推動者—採用者」框架之外的股票有利。整體而言，這份報告認為，生產力驅動的增長是股市可持續維持當今高估值的最佳機會。