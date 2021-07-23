〈房產〉上半年全台前十大交易熱門社區 台南拿下三名

2021 年上半年全台六都建物買賣移轉棟數達 13.45 萬棟，年增 24.6%，其中台南及高雄成長幅度都高於六都平均，台南上半年移轉棟數 1.34 萬棟，年增 28%，市調機構統計發現，今年上半年前 10 大交易熱絡社區台南拿下 3 名，且這三個社區均是興富發 (2542-TW) 興建。

根據 591 實價登錄整理全台上半年交易熱門社區，幾乎都是 10 年內的「新古屋」，冠軍由「國賓大悅」拿下，該社區位於房價近期往上衝的竹北市，不少看準市場發展炒房的投資客趁房價高點，荷包賺飽獲利了結，投資買盤不受政府打炒房影響。

591 實價登錄統計，台南今年上半年有三個社區擠進熱門社區，均為興富發建設開發、具有投資效益的小宅產品，像是永康區的「真愛」就有南科、永康工業區就業人口等租屋需求，2 房租金甚至都上 2 萬元，投報率佳，另外位於國平重劃區的「新悅城 2」屬於大型造鎮社區，周邊有亞果遊艇城開發計畫也帶動未來房市發展，交易維持一定熱度。

591 房屋交易網組長畢務潔指出，根據 591 實價登錄整理上半年六都、新竹的交易熱門社區，冠軍位於近年房市蓬勃發展的竹北市縣三重劃區的「國賓大悅」，當時建商銷售主打低自備，吸引不少投資客搶進，近來竹北房價高漲，該區段更是有 4 字頭的成交紀錄，投資客趁此時樂得獲利了結出場，另外，位於高鐵特區的「三上時上」同樣也是受惠投資客買盤，拿下第九名。

新北市進榜的社區均是超過 1000 戶以上的大社區，亞軍則是由新北市汐止的水蓮山莊，該社區為超過 2 千戶的大型造鎮社區，鄰金龍湖，環境清幽，公設比 25%，室內使用坪數實在，深受不少購屋族喜愛。屋齡 3 年的「土城日月光」為本次調查第八名，在暫緩重劃區的指標建案，在威秀影城以及周邊土城醫院開幕等利多加持，吸引購屋族，再來因板橋江翠重劃區話題多，周邊中古社區像是「巨蛋東京花園廣場」因有 1 房低總價產品，吸引預算有限首購族搶進，擠進第十名。

殿軍「皇翔歡喜城」社區為桃園 A7 合宜住宅，今年 4 月轉賣陸續解禁後，釋出許多待售物件，除原有的捷運機能外，各項機能陸續動工，周邊也有大批新建案推出，增加買方對區域發展信心，且以當年認購價約在單坪 15 萬元，現在上半年成交平均價格已到 20 萬元，光是第一手屋主轉手已賺 3 成。

台中則是有西區的「城市經典」以及西屯區的「新杜拜」上榜，前者總戶數超過 1 千戶，多以套房產品的住商混合大樓，戶數多以往有不少管理問題，但因為套房低總價，陸續還是有成交紀錄。位於西屯區的「新杜拜」社區則是周邊機能完善，且又近明星學區福科國中，2 房產品總價帶落在 700-800 萬切合當地自住買盤。