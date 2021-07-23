〈鴻海股東會〉劉揚偉：要成電動車產業火車頭 海外設廠就近尋找出海口

鴻海 (2317-TW) 今 (23) 日召開股東會，面對股東關心的電動車 (EV) 布局，董事長劉揚偉表示，將全力深化 EV 軟硬體相關佈局，成為產業火車頭外，因應國際上的區域製造趨勢，除了會持續拓展全球製造，推動海外短鏈整合外，也會在當地尋找出海口。

劉揚偉致詞時除了闡述鴻海電動車發展策略、強調產業鏈團隊合作的重要性，也透露 MIH 聯盟作為平台，已吸引近 1800 家廠商加入；產品線則從電動巴士、電動汽車到電動機車，並持續拓展海內外合作機會。

劉揚偉表示，目前國際區域製造、短鏈供應的趨勢下，在於區域體系中打造自給自足供應鏈成為關鍵，但鴻海除了在全球佈局打下基礎，也將過去在中國相關垂直整合能力，以及供應商合作模式，複製到海外各區域。

鴻也也推動柔性供應，劉揚偉認為，除了自身必須要做好數位轉型外，供應鏈也要數位化，這也是鴻海跟國巨合作原因，能把需求更快速傳達給對方，合作彈性空間也更大。

劉揚偉也重申，電動車對集團的貢獻，首先會看到關鍵零組件的業績，整車製造的部分預計在 2023 年第四季量產貢獻，並在 2025 年達到電動車市占率 10% 的目標。