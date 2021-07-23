〈鴻海股東會〉劉揚偉：鄭州大水對業績影響不大 下半年展望樂觀

鴻海 (2317-TW) 今 (23) 日召開股東會，面對股東關心的營運展望，董事長劉揚偉表示，下半年展望樂觀，鄭州大水、缺料影響看起來對業績影響都不大；中長期來看，2025 年毛利率 10% 的目標不變。

鴻海今年股東會因應新冠肺炎疫情以及颱風警報，採實體會議搭配線上直播同步舉行，劉揚偉也以視訊連線的方式，與到場參與的股東交流溝通，並就公司現有事業發展、「3+3」新事業佈局、ESG 願景和股東優惠方案向股東進行報告。

由於中國河南省連日暴雨，鄭州更是災情頻傳，鴻海鄭州廠區是生產蘋果 iPhone 的重鎮，約占全球半數產能，雖然目前廠區正常營運，但陸、空運輸受影響下，恐影響鄭州後續物料及人力進出，股東也擔心衝擊接下來的旺季營運。

對此，劉揚偉強調，鄭州大水看起來對今年業績影響不大，去除這個因素，整體看下半年樂觀；鴻海上半年營收 2.7 兆元，年增 31.2%，創歷史新高。

劉揚偉表示，目前鴻海全球專利核准的數量達到 9.18 萬件，朝著從勞力密集轉向腦力密集的方向邁進，同時也利用鴻海的影響力，將 ESG 推廣至整個供應鏈。

鴻海今年股東會在 38 分鐘就落幕散會，也寫下近年最快的股東會紀錄。