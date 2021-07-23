〈焦點股〉艾司摩爾上調財測 2台廠沾光股價攻高

荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 (ASML-US) 第二季財報表現亮眼，預期今年營收年增幅將達 35%，並強調不論是先進製程、成熟製程，對公司產品需求都相當強勁，ASML 周四股價續揚，改寫歷史新高，2 家台廠合作夥伴帆宣 (6196-TW)、家登 (3680-TW) 因此沾光，帆宣今 (23) 日直奔漲停，創波段新高。

ASML 總裁暨執行長溫彼得表示，邏輯、記憶體業者均積極提高產能，支撐數位基礎建設建置，對公司產品需求相當強勁，因此，ASML 正努力將設備產量最大化，預期今年營收將比去年成長 35%，上調 5 個百分點，毛利率估落在 51-52%。

ASML 周四股價上漲 1.24%，收在 729.92 美元，續創天價，今年以來累計上漲近 50%。

受惠 5G、車用與高速運算等市場需求強勁，晶片供不應求，半導體製造廠紛紛擴大投資增產，相關設備市場需求熱絡，ASML 第二季新增訂單 83 億歐元，其中 49 億歐元來自極紫外光微影設備 (EUV) 系統，總未交貨訂單金額 (Backlog) 達到 175 億歐元。

帆宣是 ASML 的 EUV 模組代工廠，家登則為 EUV 光罩盒供應商，法人看好兩家公司營運可望隨著 ASML 業績成長進一步受惠。

帆宣昨天已經獲得投信擴大買超逾 500 張，今天股價更是直接衝上漲停板 128 元，創波段新高；家登早盤大漲逾 4%，最高來到 296 元，但午盤漲幅逐漸縮小。

受惠半導體大廠資本支出暢旺，帆宣 6 月營收 27.45 億元，年增 36.8%，第二季營收攀至 80 億元以上水準，季增逾 2 成；上半年營收 145.78 億元，年增 29.18%，與 Q2 均創同期新高。