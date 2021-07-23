〈台新金股東會〉蘇揆曾指示不吃虧退場 盼財政部補償彰銀案損失

台新金 (2887-TW) 今 (23) 日召開股東會，總經理林維俊會後談到彰銀 (2801-TW) 案時表示，行政院蘇院長 (蘇貞昌) 曾指示「讓台新金不吃虧退場」，台新在彰銀案已損失 191 億元，因此希望財政部能予以執行，並給予台新金適度補償。

林維俊表示，台新在彰銀案出錢出力、配合政府政策幫忙處理彰銀的問題，到現在已經接近 16 年了。這一段時間，台新的確有很多的委屈及損失，當然也期望政府能夠肯定台新對彰銀的貢獻。

至於損失的部份，台新在 2005 年投資彰銀 365 億元，卻在 2014 年喪失對彰銀經營權時，須認列投資損失 148 億元，於今年 6 月開始處分彰銀持股後，更認列了處分損失及評價損失計 43 億元。

林維俊指出，去年 8 月蘇院長對外有 2 點指示，一、不會把彰銀給台新金；二、讓台新金不吃虧退場。

林維俊進一步表示，台新金在今年 6 月已經開始處分彰銀持股，且出具承諾不再行使股利受配權以外的股東權利，所蘇院長的第 1 點指示，台新金已經做到了。故也希望蘇院長的第 2 點指示「讓台新金不吃虧退場」，財政部能予以執行並給予台新金適度補償，以期雙方順利和解。