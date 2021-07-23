廣達股東會20分鐘落幕 下半年筆電需求維持高檔

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (23) 日召開股東會，由董事長林百里親自主持，由於未有董事改選，股東會僅花 20 分鐘就順利通過所有議案，也通過去年盈餘分配，每股將配發 5.2 元現金股利，除權息日期訂為下周一(7 月 26 日)，展望下半年，廣達看好傳統消費性電子旺季，筆電需求將維持高檔。

受惠遠距商機發酵，廣達今年以來筆電出貨均站穩高檔，連 6 個月出貨維持 600 萬台水準，上半年淡季效應不顯著，展望下半年，廣達認為，在旺季帶動下，筆電需求仍維持高檔，但估 7 月出貨將因 6 月基期較高微幅下滑，考量缺料影響，預期第三季筆電出貨將至少維持第二季水準。

回顧去年營運，林百里表示，在疫情影響下，廣達發揮彈性、團隊戰力，成功化危機為轉機，也看好宅經濟浪潮將助推新經濟模式崛起，未來十年，廣達將著重布局超高速運算、超級連結，力求在超高速網路連結世界中，搶得先機。

林百里進一步指出，居家辦公、遠距教學、線上消費、娛樂等商機持續發酵，宅經濟浪潮方興未艾，也看好寬頻、雲端基礎建設，將加速推動智慧醫療、自駕車等應用發展，同步支撐廣達雲端伺服器、筆電等生產力產品穩健成長。

全球產能配置上，林百里表示，廣達也透過分散生產基地、提高區域產能機動性，有效化解產能過度集中、降低美中政治角力干擾風險，未來將持續以台灣為做為研發與製造中心主軸，滿足客戶需求。