〈台股盤後〉強勢族群快速輪動 上沖下洗後守住紅盤 周線翻黑

台股今 (23) 日收周線，雖一度大漲逼百點，隨後又有短線賣壓出籠使指數翻黑，所幸尾盤再度拉回平盤上，呈現上沖下洗格局，強勢族群快速輪動，終場以 17572.92 點作收，微漲 0.59 點，持續遭壓在月線下，量能略縮至 5641.73 億元，而本周周線翻黑，周跌 322.33 點。

據傳新 MacBook Pro 均會升級為 Mini LED 螢幕，激勵 LED 族群啟動強勁的落後補漲行情，光鼎、榮創、佰鴻、宏齊、艾笛森、光鋐、泰谷、鼎元等均攻上漲停，富采和兆遠均漲超過半根停板，光磊也漲近 4%。

航運族群再度轉強，占成交比重近 36%，其中，正德、志信漲停，建新國際、長榮和四維航均漲超過 7%，長榮航漲逾 6%，華航、慧洋 - KY、遠雄港漲 4% 上下，捷迅、陽明、裕民也漲逾 3%，不過，萬海維持平盤，台驊跌超過 6%。

造紙族群同步走強，華紙大漲 7%，寶隆、正隆、榮成和永豐餘漲 4% 上下。

不鏽鋼族群也見到買盤積極進場，燁興、有益漲停，榮剛、彰源漲超過 6%，建錩、允強和華新漲逾 3%。

紡織股再度轉強，年興、聚隆漲停，集盛漲近 8%，宏益、南紡、聯發、東和和弘裕漲半根停板，而力鵬、宜進、力麗和利勤漲 4% 上下。

在多數族群整理轉強後，日前的強勢股反而見到賣壓出籠，儘管外資陸續調高 ABF 三雄目標價，南電反而重挫 8%，欣興和景碩均跌超過 4%，同欣電跌 2%。

電動車帶動的電池族群同樣見到漲多拉回，康普一度跌停終場收跌 8%，美琪瑪跌 4%，立凱 - KY 也跌超過 2.5%。

元大投顧認為，半導體、車電、IC 設計、矽晶圓和 PCB 等類股買氣加溫，可持續關注產業屬於上升循環、具備比價效應等族群；若從技術面來看，篩選股價位階在季線之上的標的，周 KD 指標開口向上擴張，股價回測 10 日均線或月線位置擁有低接買盤，運用長線保護短線的方式，採跳空上漲不追價，拉回逢低承接的操作策略。