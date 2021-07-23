【日盛投顧】指數於5日線上下震盪

◆盤勢分析

1. 周五台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，短線漲多的電子族群如 ABF、二極體、MCU 快速回檔，近日跌深的鋼鐵、航運則向上反彈，可見資金輪動快速，終場加權指數小漲 0.59 點、以 17,572.92 點作收，成交金額為 5,676.96 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 33.84 億元：外資買超 22.98 億元、投信買超 5.75 億元、自營商買超 5.11 億元。。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周五大盤呈價穩量縮，觀望氣氛升溫，後續價漲須量增，下跌不宜再出量。

(2) 均線：近三個交易日指數皆留上影線，目前未能站穩 5 日線 (約 17,584 點)，留意上檔壓力。

(3) 技術指標：K 值向下，短線以震盪整理格局看待。

3. 櫃買指數周五橫盤震盪，買盤力道保守，終場下跌 0.13%，收在 220.77 點，觀察 10 日線能否守穩。

4. 觀盤重點：目前加權指數於技術面上仍未能站穩 5 日均線，宜適度調整持股水位，後續須留意 OTC 指數不宜帶量跌破 10 日均線，否則可能影響多方信心，另外，資金輪動快速，追高強勢股需設立停損機制，後續選股方向，則可留意 Q2 財報可能開出亮眼成績、2022 年展望正向、或具高殖利率題材之個股，產業上則可關注半導體、車用、蘋概、PCB、網通等。

電子漲多回檔、傳產跌深反彈

1. 鋼鐵 : 國內鋼鐵龍頭廠 2002 中鋼預期下半年全球鋼鐵供應吃緊，另外，中鋼 8 月盤價皆以穩健平盤訂價，有利下游成本持穩與外銷動能延續。近日鋼鐵股股價跌深，周五向上反彈，包括 2002 中鋼、2007 燁興、2010 春源、2014 中鴻、2020 美亞、2031 新光鋼、2017 官田鋼等收盤漲幅皆達 2% 以上。

2. 觀光餐飲、航空 : 國內整體疫情已逐步控制下來，三級警戒 7 月 27 日降為二級警戒，周五觀光、餐飲、航空股受資金青睞，相關個股包括 2727 王品、5706 鳳凰、2707 晶華、2723 美食 - KY、2731 雄獅、2610 華航、2618 長榮航周五股價同步上漲。

3.Mini LED : 平板電腦、電視、筆電帶動 Mini LED 供應鏈商機， 3714 富采受惠 Mini LED 產品順利量產出貨，營收可望逐月走高、本業轉盈，另外，市場傳出新款 MacBook Pro 均會升級為 Mini LED 螢幕，周五資金流向 Mini LED 概念股，包括 3714 富采、6706 惠特、3527 聚積、2393 億光、3437 榮創、6168 宏齊等股價皆有所表現。

4. 除息概念 : 7、8 月份進入除權息旺季，部分個股在除息前受到資金青睞，近日股價表現相對強勢，包括 6290 良維、8155 博智、8021 尖點、1519 華城、2882 國泰金、4906 正文等。