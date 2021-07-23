聖暉承接中國氮化鎵業者專案工程 搭第三代半導體成長列車

無塵室設備大廠聖暉 (5536-TW) 今 (23) 日舉辦股東會，展望後市，公司看好中國十四五規劃，推動第三代半導體產業發展，子公司聖暉集成已累積中國氮化鎵客戶專案工程實績的優勢，如順利完成上市程序，可望對集團知名度及業務帶來正面效益。

展望 2021 年，聖暉看好在美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響下，全球供應鏈重組腳步不變，包括台商回流、全球供應鏈轉移至東南亞國家，再加上全球半導體擴產需求強勁，創造集團未來營運良好成長環境。

聖暉為擴張集團中長期營運版圖，旗下子公司聖暉集成今年 6 月已向中國證監會主板遞交上市申請文件，募集取得的資金可用來加速擴張中國及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力。

聖暉集成若上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道等，可因應集團未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，持續強化競爭優勢。

聖暉表示，公司針對無塵室及機電整合工程投入創新工法、垂直水平整合，結合氣體、化學供應系統之製程工程專業與廢液廢溶劑處理，開發新世代工程整合技術與友善地球技術，同步深化多產業、多區域、多工種營運策略，建構客戶工程「高值化、低耗能、低汙染」的優質空間，擴大整體營運發展。

聖暉也整合資源提供全方位機電專業統包工程 (EPCM) 服務，搶佔更高端案源之市場佔有率，創造未來營運良好成長引擎。

聖暉此次全面改選董事，包括董事 7 席、獨立董事 3 席，同時增加 1 席具法律背景的女性獨立董事，一共 4 席獨立董事，分別為會計師、產業技師、律師及大學教授，在年齡、經歷、性別等皆具多元性，可望為公司治理再向前推進。