無懼疫情重挫內需 外資看好我全年GDP可保5

5 月中旬本土病例爆發打趴內需市場，但在出口表現強勁彌補下，可望維繫既有的經濟成長動能，包括大摩、渣打、瑞銀等一致看好我全年 GDP「保 5」不成問題，其中大摩更將我全年 GDP 預估值可達 6.6%。

本土疫情重挫內需，但摩根士丹利認為，受去年低基期影響，預估台灣 2021 年第 2 季的 GDP 年增率可望達到 9.0%。

摩根士丹利指出，儘管民間消費受疫情爆發以及相對應的緊縮措施而產生負面影響，但貿易額和資本貨物進口資料都顯示，出口和固定資本支出總額的持續增長，可望緩解整體 GDP 的增長。

摩根士丹利也說，後續必須將繼續關注疫情發展的狀況，目前台灣疫情有逐漸穩定趨勢，加上疫苗接種率不斷提高，在資本支出支撐下，預期台灣在 2021 年和 2022 年將達到高於全球平均的 GDP 增長，分別為 6.6% 和 3%。

渣打銀行也認為，在第 1 季強勁成長、科技產品需求旺盛、油價與原物料價反彈支撐，加上歐美逐步啟動解封，四大利多加持下，帶動台灣出口表現，因此，將今年 GDP 預估值從 4.4% 上調至 5%。

瑞銀北亞區經濟學家鄧維慎指出，台灣科技生產線並未受衝擊，且經常帳順差持續向上，仍是「全球最強經濟體之一」，預估今年今年 GDP 可望達 5.9%。

但瑞銀也說，疫情對內需消費衝擊大，因此後續須觀察疫情對產業鏈的衝擊、衝擊時間會維持多久，以及紓困政策發揮的效應，如果內需消費持續惡化超過兩個月，今年 GDP 可能降至 4%。