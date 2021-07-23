認列補助金 高端6月轉盈 每股賺0.36元 上半年仍虧1.59元

高端疫苗 (6547-TW) 今 (23) 日公告自結，受惠認列政府補助金，6 月純益 7658 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.36 元，不過上半年仍持續虧損，稅後虧損較去年擴大、達 3.36 億元，每股虧 1.59 元。

高端第 2 季營收 93 萬元，季減 70.38%、年減 19.13%；稅後虧損 1.79 億元，虧損較今年首季、去年同期擴大；每股虧損 0.85 元。

高端上半年營收 408 萬元，年增 149.91%；稅後虧損 3.36 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 1.59 元。

高端去年 10 月獲得衛福部疾管署研發補助費用，依照第一、二期臨床試驗進度逐項核撥經費，總金額約 4.7 億元，高端已在今年上半年認列完所有補助費用。

另外，有媒體報導指出，高端近期將新冠疫苗產能從 2 公升擴增至 50 公升，因數據偏差太多，最後只有 18% 產品如期交貨。

對此，高端也公告回應，從最前端的入料檢驗、製程中管控、到最終端成品放行，須完成超過百項嚴謹檢驗且耗時長，此外，公司抗原庫存量大於國內採購規劃的 500 萬劑，均符合放行規格，後續將按供貨時程進行疫苗成品充填出貨。

高端表示，疫苗工廠生產必須遵守 PIC/s GMP 規範，透過嚴格驗證過程與標準，以確保產品品質，所有疫苗成品皆會 100% 符合規格，並由食藥署檢驗封緘程序後釋出。