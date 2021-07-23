三大法人連2買 投信前10大買超股全面聚焦電子

台股今 (23) 日上沖下洗，一度漲百點，終場以 17572.92 點作收，小漲 0.59 點，持續遭壓在月線下，三大法人連 2 日同步買超，惟買超金額僅 33.8 億元，其中，投信買超前 10 大標的均為電子股，持續布局下半年的電子旺季題材。

三大法人今日合計在集中市場買超 33.8 億元，其中，外資買超 23 億元，投信買超 5.75 億元，自營商買超 5.11 億元，均為連 2 買。

外資買超前 10 大標的分別有聯電超過 8.1 萬張、中鋼 3 萬張，友達 2.9 萬張，期街口布蘭特正 2.8 萬張，華航 1.6 萬張，中纖、長榮航和台泥均逾 1.3 萬張，新光金和彩晶逾 1.2 萬張。

投信買超前 10 大標的均為電子股，依序為光罩 5700 餘張，南亞科、明基材均達 3000 張，強茂 2300 餘張，群創、捷敏 - KY 均逾 1700 張，敦泰 1600 張，晶豪科 1300 張，華邦電和新唐均近 1000 張。

外資賣超前 10 大標的則依序為群創 2.1 萬張，欣興 1.4 萬張，華邦電近 1 萬張，京元電、華泰和國泰金均超過 9000 張，南亞科 8700 餘張，鴻海、台驊投控和合晶均逾 7000 張。

投信賣超前 10 大標的則有台半 8400 張，聯電 7300 張，南電 1700 張，景碩 1400 張，盛群、日月光投控、世紀鋼、南茂均超過 1000 張，順德近 1000 張，長榮逾 800 張。

國泰證期研究部指出，美股近期處在暴漲暴跌格局，受到出現變種病毒和聯準會由寬鬆轉為緊縮的干擾，經濟復甦恐出現變數，但隨著疫苗持續施打，經濟活動持續轉強，中長線仍將延續多頭格局，有助於台股隨之震盪向上。

由於近期變種病毒造成國際股市震盪，引導外資對台股操作態度保守，使指數跌深反彈仍具有壓力，須等待疫情利空持續消化，美國科技類股再次轉為相對強勢之際，外資才有望轉為偏多操作。