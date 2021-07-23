〈全國降二級警戒〉網銀、ATM轉帳手續費減免 8/3凌晨起恢復原收費

配合中央流行疫情指揮中心宣布自 7 月 27 日起疫情警戒調降至第二級，金管會今 (23) 日表示，線上及自動櫃員機 (ATM) 的跨行轉帳手續費優惠，將自自 8 月 3 日凌晨零時起恢復原收費。

銀行局副局長黃光熙表示，原本在三級警戒期間，自 5 月 20 日開始實施，網銀、行動銀行轉帳手續費全免，實體 ATM 轉帳手續費減 2 元的措施，但 7 月 27 日起疫情警戒調降至第二級，相關跨行轉帳手續費優惠不再適用，但給予一定優惠緩衝期，仍繼續提供 7 日手續費優惠期限，也就是自 8 月 3 日凌晨零時起恢復原收費。

而目前銀行各分支機構都已恢復正常營運時間，蛋黃光熙表示，考量銀行業部分分支機構為因應疫情，仍有調整每日營業時間及受理業務種類的需要，因此將視個案銀行的申請予以核定。

黃光熙進一步表示，此外，有些銀行業以彈性方式提供金融商品及服務的措施，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第二級以上期間仍繼續適用，銀行業可以於符合內部控制的原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性的方式辦理，這些替代性辦理方式的調整，亦不列入金融檢查意見。

黃光熙強調，雖然警戒降級，但銀行業應持續提供員工相關防疫措施，如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等，並持續宣導民眾多利用網路 (行動) 銀行、自動櫃員機、電子化支付等金融服務，減少接觸性風險。

金管會表示，各項因應措施將視疫情狀況作滾動式檢討，希望能兼顧行員安全及滿足客戶需求，而在疫情期間所採行的一些因應措施，金管會也會研議是否在風險可控的情形下，予以常態化，以達到便利性及安全性兼顧之目的。