上市櫃企業主趁股價上漲 大買長虹、華固、聯虹、宏普頂級廠辦

根據商仲業者調查，大內科目前共有 18 個科技廠辦規劃興建及推案，建坪逾 8 萬坪，將釋出面積達 4.82 萬坪，預期可順利吸納企業者搬遷需求。

北市內科、南側新明路工業區、潭美段、舊宗段等幾個區塊，現階段計有 18 個廠辦案上線，其中 5 成新廠辦案個數集中舊宗段，若進一步觀察開發量體，則以潭美段、舊宗段兩區塊較多，合計將供給 6 萬坪量體，主要推案建商包括長虹、華固、聯虹、達永與宏普等，買方上市櫃企業如: 威剛 / 萬海 / 國票 / 和潤企業 / 聯發科.... 近期趁股價上漲，多數廠辦案在預售階段就被買走。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，內湖科技園區、北投士林科技園區以及南港是目前台北市的 3 個主要科技核心聚落，有別於南港及北士科正在起步或轉型階段，內科經歷 20 年發展，已成為科技研發及企業總部重鎮，也是科技大廠的鎖定的總部熱點。

未來 2 年在北市舊辦公樓重建風潮下，台北市的辦公空間將處於供給緊縮的狀態，相較於北士科及南港的辦公室及廠辦，主要的完工時程落在 2023 年後，內科則有 7 棟科技廠辦在去年底及今年陸續完工，從價格優勢與新供給完工的時間點來看，剛好可與市區的辦公室缺貨潮銜接，吸納這一波的企業搬遷需求。

自 2018 年至今年 7 月，內科與潭美及周邊地區的大型工業廠辦及商業用地交易總計達 682 億元，其中廠辦占比 8 成、約 561 億元，土地則占 2 成。至於，今年截至目前為止，內湖廠辦交易已經累計達 111 億元，突破過往 2 年的全年內湖廠辦交易規模，占比更達北市整體商用不動產交易額的 3 成。

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