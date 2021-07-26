〈台股盤前要聞〉鴻海打造電池大艦隊、榮炭碩禾合作報捷 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻海入主榮炭，串起上下游供應鏈，由電池大艦隊扮演前鋒，搶攻電動車核心商機；榮炭採用碩禾的矽碳原料，將矽參雜至石墨表面，順利完成第一代含矽的石墨負極材，為業界領先族群。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

鴻海串起零組件廠操刀電動車核心 電池大艦隊衝當業績前鋒

榮炭 (6555-TE) 董事全面改選，鴻海 (2317-TW) 正式入主，身為電池夥伴的碩禾 (3691-TW) 總經理黃文瑞也兼任總經理，鴻海正式串起上下游供應鏈，為電池大艦隊的雛形揭開序幕，也一次掌握電池材料、正負極製作到電池芯等相關重要技術。閱讀全文...

榮炭與碩禾電池合作報捷 推出初代含矽石磨負極產品

鴻海 (2317-TW) 旗下負極電池材料廠榮炭 (6555-TE) 與碩禾 (3691-TW) 材料研發合作報捷，已採用碩禾的矽碳原料，將矽參雜至石墨表面，順利完成第一代含矽的石墨負極材，成市場領先族群，將大搶電動車電池商機。閱讀全文...

伺服器晶片兩強之爭延燒 台廠華擎、技嘉最受惠

英特爾 (INTC-US) 第二季財報雖優於預期，但伺服器晶片營收下滑 9%，凸顯競爭對手超微 (AMD-US) 來勢洶洶，英特爾更首度坦言感受龐大競爭壓力，市場預期，晶片雙雄之爭仍將延燒，不過受英特爾新一代晶片遞延推出，超微市占可望進一步擴大，屆時台廠華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW) 可望最受惠。閱讀全文...

新產能投放成新常態 石化廠擴大高值化產品佈局避紅海競爭

石化業相關原料與產品，市場價格經常大幅波動，中國石化業崛起、新產能增加也帶來潛在威脅，面對新產能投放成為新常態，石化產業未來將受到更大挑戰，為追求更穩健的獲利結構，及更高附加價值的產品組合，包括台化 (1326-TW)、中石化 (1314-TW)、東聯 (1710-TW) 等，均轉型佈局特化應用，切入高值化領域，要在紅海競爭中衝破重圍，初期成效已顯現。閱讀全文...

超級航運周失靈 關鍵在各業者對明年市況的態度

上周貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 陸續召開法說會和股東會，然而，超級航運周行情失靈，原因可能在於，對下半年和明年展望，海運業者並未同法人喊的那麼積極，釋出「無法預測未來運價走勢」或是「審慎樂觀」等態度。閱讀全文...

當地疫情升溫 台積電南京廠營運未受影響

中國南京市近期本土疫情復燃，昨 (25) 日啟動第二輪全市普篩，對於當地疫情升溫，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 表示，配合當地防疫措施，目前營運不受影響。閱讀全文...