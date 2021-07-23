螞蟻雄兵力量大 散戶成交占比衝破7成創11年半新高

台灣央行今 (23) 日公布 6 月金融情況，證券劃撥存款餘額續創高、融資月底餘額創 2011 年 6 月以來新高，而自然人成交占總市場比重衝上 73.7%，創 2010 年 1 月以來新高，反觀外資成交占比下滑至 19.2%，為 2012 年 4 月以來新低，顯示外資對台股影響力下滑，散戶螞蟻雄兵的力量不容小覷。

央行指出，越來越多自然人投入股市，6 月成交占比達 73.7%，高於 5 月的 67.2%，並創 2010 年 1 月以來新高，反觀僑外法人成交占比下滑至 19.2%，而此現象也持續反映在證券劃撥存款餘額創新高，顯示開放當沖和盤中零股交易，有助吸引小資族和年輕人投入市場。

央行統計，6 月證券劃撥存款餘額達 3 兆 518 億元，月增 467 億元，呈現連 9 增並續創新高，而融資月底餘額達 3475 億元，創 2011 年 6 月以來新高，股價指數月平均衝高至 17283 點，央行說明，此反映投資人對台股偏樂觀。

不過，央行認為，疫情不確定性升高，加上國人積極參與股市，不能單純從外資成交比重角度來看股市震盪波動。

另一方面，由於 6 月外資淨匯出 19.14 億美元，再加上外資投入股市，使外國人新台幣存款下滑至 2194 億元，創今年以來新低。

央行同步公布 6 月 M1B 和 M2 年增率，M1B 年增率下降為 17.36%，主要因活期性存款成長減緩所致，不過，央行說明，規模仍是歷史新高，反映資金還是相當充沛、股市資金動能無虞。

而 6 月 M2 年增率上升為 9.23%，主要受放款和投資年增率上升影響，企業和個人放款成長，其中，企業因疫情影響使周轉金資金需求增加，融資餘額上升也使券商衍生出資金需求，同時還有房貸承做增加、勞工紓困貸款增加等。

累計上半年 M1B 和 M2 平均年增率分別為 17.90%、9.02%。