〈東元股東會〉擬公開收購菱光過半股權 黃育仁：已做好防守對策

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (23) 日表示，將依照股東會臨時動議決議，協助鈺叡與安富國際的公開收購案，並擬公開收購菱光 (8249-TW) 過半股權，外界解讀，菱光董事長黃育仁可能失去公司主導權，對此，黃育仁強調，已做好防守對策。

東元股東會進行至臨時動議時，有股東提議，由於鈺叡將公開收購菱光 50.1% 股權、安富國際則將收購東友 (5438-TW) 最多 20% 股權，建議東元董事會應將菱光持股比提升至 51%，此案也獲得過半股東決議通過。

邱純枝表示，東元為菱光、東友原始股東，將會對營運負起責任，並終結兩家公司間交叉持股所引起的亂象，後續董事會除會協助鈺叡與安富國際的公開收購案外，也會依照議案結果，回歸公司治理。

邱純枝說，相信鈺叡可以順利完成收購案，且未來東元若順利拿回菱光經營主導權後，將逐步提升經營績效，營運成績有望與競爭對手相當。

外界認為，東元若順利取得菱光過半股權，黃育仁恐失去菱光控制權，對此，黃育仁回應，已做好策略反制競爭對手，並有把握守住菱光。

至於對於董事改選結果，黃育仁表示，選舉結果達成改革派所設定的目標，新經營團隊組成後，能以公司最大利益為前提，並將與其他陣營成員攜手合作，包括父親黃茂雄、董事長邱純枝、寶佳與華新等，以理性的溝通方式提出改革派的主張，盼共同開創新局。

黃育仁指出，今日董事會上，會支持邱純枝出任新任董座，另外，考量配票結果、拿下最多董事席次，將重心擺在一般董事席次，因此獨董未拿下任何一席，但未來仍會負起監督責任。