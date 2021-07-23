鉅亨美股雷達：中概教育股崩盤 新東方、好未來重挫40-50%

美股重要看點：

週五 (23 日) 由於陸媒消息傳出，中國政府擬禁止科類培訓機構上市融資，甚至中國內地多間補習機構，已收到俗稱「雙減 (減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔)」相關文件，該消息引爆港股新東方一眾教育股暴跌。

而新東方週五 (23 日) 在港股的暴跌直接傳遞到隨後的美股開盤，在美股盤前時段，美股掛牌的新東方教育 (EDU-US) 應聲暴跌 40%，好未來 (TAL-US) 暴跌 50%、高途教育 (GOTU-US) 亦跌超 50%。

另外，美國半導體產業動態亦值得關注，近期美國多個貿易團體和工會致函敦促美國國會採取行動，為半導體振興法案《Chips Act》挹注資金，以保持國家競爭力並強化關鍵供應鏈彈性。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在接受媒體專訪時表示，儘管美國國會尚未批准資金，拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 25.35 點，或 0.07%，收 34,823.35 點。

標普 500 指數上漲 8.79 點，或 0.20%，收 4,367.48 點。

那斯達克指數上漲 52.6 點，或 0.36%，收 14,684.6 點。

費城半導體指數下跌 29.3 點，或 0.89%，收 3,259.4 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 62.4、前值 62.1。

美國 7 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 64.5、前值 64.6。

美國 7 月 Markit 綜合 PMI，市場無預期值、前值 63.7。

重要個股動態：

1. 新東方 (EDU-US)、好未來 (TAL-US)、高途教育 (GOTU-US)

由於中國政府正在推進三胎政策以及教育費用減免，故監管行動正在席捲中國的補習產業。

中國中信證券週五 (23 日) 發表研報認為，北京政府實施「雙減」(減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔) 潛在政策方向，可能聚焦限制培訓機構數量、限制上課時間、限制價格，過度資本化也可能受到限制。

中信證券判斷，未來節假日、寒暑假、雙休日等，或將不得展開義務教育階段學生的學科類培訓，同時義務教育階段培訓公益屬性將強化，對培訓機構收費進行調控。

中信證券表示，目前監管態度對於補教類機構來說是相當嚴峻，估計未來的政策環境或十分艱難、不確定性大，建議補教業盡早轉型。

EDU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

英特爾週四 (22 日) 美股盤後公布的 F2021 第二季財報整體優於市場預期，不過資料中心營收下滑，第三季財測表現也較為疲弱，預估毛利率低於第二季，盤後挫跌 2%。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四於電話會議中表示，疫情正改變企業與消費者電腦滲透率、微軟等推出新系統將帶動換機潮、全球經濟成長提高電腦普及度，鑒於這三大因素，他預估 PC 市場將持續擴張至 2022 年。

伺服器市場方面，季辛格認為企業雲端需求正在帶動長期伺服器成長，AI 扮演關鍵角色，他預估 AI 市場將成長逾 20%。

此外，他重申晶片供應仍吃緊，預估短缺問題將在今年下半年達到高峰，然後開始趨緩改善，完全恢復正常需要再 1、2 年。

而針對外界關注的併購格羅方德 (GlobalFoundries) 之議題，季辛格在會議中表示：「儘管無法詳細評論市場傳言，但英特爾很重視晶圓代工業務，我們不會說併購至關重要，但我們也不會排除這種可能性。」

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Twitter (TWTR-US)

社交媒體網站推特 (Twitter) 週四 (22 日) 盤後公布第二季財報，稱「廣告客戶需求普遍增加」，營收較去年大增，獲利也遠高於分析師預期，一度激勵盤後大漲 9%，隨後漲幅收斂至約莫 5%。

推特財務長 Ned Segal 在法說會上表示，「如果創作者正在創作很棒的內容，你能在 Super Follows 看到有人打賞到他們小費罐的推文，也能看到不同訂閱套餐的長期內容價格，沒有廣告，我們用其他功能對其進行補充，如此確保可歸因於創作者的那部分價值能流向創作者，我們正在促進交易。」

推特稱，蘋果 (AAPL-US) 發布 iOS 14.5 新隱私政策所帶來的衝擊低於預期。

針對 2021 全年，推特預期員工人數和總支出將至少增長 30%，但營收成長速度高於支出增長速度。