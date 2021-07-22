美股利多！美企現金水位逼近2兆美元 庫藏股實力不容小覷

美國企業現金滿手，標普 500 企業現金餘額衝上 1.9 兆美元新高，宣布回購股票、加發股利、擴大業務或併購的消息不斷，令投資人暫時放下對疫情反撲和經濟成長觸頂的焦慮，期待美股繼續上攻。

據 Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 統計，標普 500 成分股企業資產負債表上的現金餘額達到 1.9 兆美元，從 2020 年初疫情前的 1.5 兆美元增加。

過去幾周以來，投資人試圖從矛盾的金融市場中尋找方向，雖然股市逼近歷史高峰，公債殖利率卻下降到 2 月以來低點。

Tallbacken 資本顧問公司執行長 Michael Purves 說，高現金餘額為金融市場提供穩定的支持，「雖然大家都說股票漲過頭、估值過高，但這股支撐力量能延續到 2022 年、2023 年。」

如果企業掏腰包提高支出，可能鼓勵投資人逢低買進，減緩股市跌勢。

高資本支出類股跑贏大盤

LPL 金融公司首席市場策略師 Ryan Detrick 說，1950 年迄今，標普 500 每年平均出現三波至少 5% 的拉回，但今年還沒出現這種狀況。

追蹤一籃子高研發資本支出企業的指數顯示，今年來漲幅跑贏大盤約 2 個百分點，高盛策略師預估，今年企業庫藏股規模將增加 35%。

根據 EPFR 統計，美國企業第 2 季已宣布的庫藏股規模達 3,500 億美元，是 2018 年以來最高，今年第 1 季回購規模也達到 2,750 億美元。

標普道瓊指數公司資深分析師 Howard Silverblatt 也預測，標普 500 成分股第 2 季配息共將增加 3.6% 至 1,234 億美元，儘管稍低於第 1 季破紀錄的水準。