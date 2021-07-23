豐興Q2純益季增5成EPS 1.76元 Q3需求仍佳報價估有撐

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (23) 日召開法說會並公告第二季財報，稅後純益 10.21 億元，季增 51%、年增 60%，每股純益 1.76 元；上半年稅後純益 16.96 億元，年增 47%，每股純益 2.92 元。

豐興第二季營收 98.14 億元，季增 24%、年增 48%；毛利率 14%，季增 1 個百分點、持平去年同期；上半年營收 177.1 億元，年增 35%，年增 1 個百分點。

豐興表示，第二季三大產品銷量 23.45 萬公噸，其中棒線價量齊揚，鋼筋、型鋼價格也同步上漲，整體利差擴大，推升獲利表現，豐興上半年銷量達 88.4 萬噸。

展望下半年，豐興認為，第三季接單強勁，雖然有夏季限電，產出會稍微減少，但先前已備有庫存，整體銷量跟第二季相比不見得會下滑，第四季以大環境與同業釋出的展望來看，也相對正向。

產品價格及利差方面，豐興認為，目前需求看來，棒線等價格不易下跌，主要關鍵還是在原物料走勢。

豐興業外也進行持股投資，公司表示，目前持股約 40 億元，股利收入可超過 1 億元，不過目前加權指數在萬八高檔，居高思危下，也會適度調節未來上漲空間有限持股。