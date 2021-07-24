美7月Markit服務業PMI降至59.8 連2個月放緩

IHS Markit 週五 (23 日) 公布美國 7 月採購經理人指數 (PMI) 初值，製造業 PMI 續創紀錄新高，服務業擴張力道卻連續 2 個月放緩，PMI 回落至 59.8，遠低於市場預期。

Markit 報告顯示，美國 7 月製造業 PMI 初值升至 63.1，高於 6 月的 62.1，再創紀錄新高，服務業 PMI 初值下跌至 59.8，低於 6 月的 64.6，並觸 5 個月低點。受服務業拖累，7 月綜合 PMI 初值下滑至 4 個月低點，報 59.7。

藍：Markit 製造業 PMI，綠：Markit 服務業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

自 5 月攀至歷史高位後，服務業 PMI 已連續 2 個月下滑，除了受新訂單增速放緩影響外，部分企業反映，供應商價格上漲加上勞動力需求緊張，導致商品和人力成本負擔加重，企業試圖將高成本轉嫁給客戶，因此推升銷售價格，也使客戶因此卻步。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「7 月 PMI 數據顯示，經濟增長已連續 2 個月放緩，但這是因為 5 月處於重啟經濟初期階段，因此出現前所未有的高速成長。重點在於，我們現在看到製造業和服務業強勁增長處於良好的平衡狀態。」

Williamson 認為，雖然 PMI 數據可能代表經濟增長將於第 2 季攀頂，但第 3 季的成長表現依舊樂觀，但他仍警告，短期內產能短缺依舊限制企業產量，且供不應求進一步推升價格，7 月投入成本和銷售價格雖然連續 2 個月下滑，但均處於高位。

勞動力和材料短缺方面，Williamson 認為，通膨壓力和供應限制依舊是造成不確定性的主因，再加上 Delta 變種病毒，將企業對未來一年的樂觀情緒拉至今年以來最低水平，信心不足可能導致支出、投資和招募力道疲軟，增加經濟增長進一步放緩的可能性。

美國將於下週四 (29 日) 公布第 2 季國內生產總值(GDP)，繼第 1 季增長 6.4% 後，市場預計第 2 季年化增長率將接近 9%。