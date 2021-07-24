史上最特別！東京奧運開幕 多國選手不敵疫情退賽

新冠疫情推遲一年後，週五 (23 日) 2020 東京奧運終於開幕了，但奧運選手和其他相關人員近日陸續爆出染疫，週五累計案例升至 110 例。

日本東京奧運在台灣時間週五晚間 7 時正式開幕，這是奧運史上最特別的開幕式，當日仍有高達 6 成以上的日本民眾反對奧運舉行，位於日本新宿國立競技場外充滿抗議民眾，沒有過往奧運的盛大歡騰氣氛。

這也是首次在沒有觀眾的情況下舉行的開幕式，可容納 6.8 萬人的國立競技場，僅有國際奧委會主席 Thomas Bach、日本德仁天皇、法國總統馬克龍、美國第一夫人吉兒等政要、官員、媒體等不到千人出席。

東奧最大贊助商之一的豐田汽車 (Toyota) 宣布停止贊助奧運廣告外，社長兼執行長豐田章男也不出席開幕式。

中華隊在於 104 順位登場！(圖片：體育署)

儘管現場表演仍照常舉行，因防疫需求，各國而精簡奧運進場人數，本屆進場順序是由各國片假名來排序，中華隊在於 104 順位登場，中華代表團由「網球一哥」盧彥勳及「舉重女神」郭婞淳掌旗，僅 5 名選手參加開幕儀式，創下史上最小的開幕團。

中華代表團由「網球一哥」盧彥勳及「舉重女神」郭婞淳掌旗 (圖片：體育署)

全球新冠肺炎持續延燒，隨著奧運開幕日的到來，處於第四度緊急宣言的東京，週五通報新增確診人數 1,359 例，創近半年新高。

週五奧運相關人員新增 19 例確診，累計人數攀升至 110 例。奧運賽事還沒開打，目前就有 22 名選手因染疫或搭檔選手染疫無法參與本屆奧運，有些是在日本檢測呈陽性，或是來日本之前就染疫退賽。

美國隊有女子體操選手 Kara Eaker、美國 17 歲網球小將 Coco Gauff 等 5 人退賽。

捷克有男子乒乓球員 Pavel Sirucek 、男子沙灘排球 Ondrej Perusic 等 6 人退賽。世界排名第一的英國女子雙向飛碟射擊選手 Amber Hill 等 3 名英國運動員退賽。此外，墨西哥、南非、澳洲、智利、荷蘭以及俄羅斯共有 8 名選手無緣參賽。